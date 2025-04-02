 متحف شرم الشيخ يكرّم الفائزين في مسابقة فوازير المسحراتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحف شرم الشيخ يكرّم الفائزين في مسابقة فوازير المسحراتي

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أبريل 2025 - 11:50 م

استقبل متحف شرم الشيخ، العائلات الفائزة في مسابقة "فوازير المسحراتي" التي أقيمت خلال شهر رمضان في الخيمة الرمضانية، في أجواء احتفالية تزامنت مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتسليمهم الجوائز.

وجرى تكريم الأسر الفائزة، وتقديم الجوائز وسط أجواء مليئة بالفرحة، تأكيدًا على حرص المتحف على إشراك زواره في فعاليات ثقافية وترفيهية، لتعزيز ارتباطهم بالتراث والتاريخ المصري.

وكان قد أعلنت إدارة المتحف عن الأسر الفائزة في مسابقة "فوازير المسحراتي" التي جرى تنفيذها خلال 4 أمسيات داخل الخيمة الرمضانية، وهم أسرتين بجانب إحدى أصدقاء المتحف من ذوي الهمم، وذلك في ضوء حرص إدارة المتحف على تقديم تجارب فريدة تجمع بين الترفيه والمعرفة.


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