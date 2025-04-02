تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات سادها التقلب اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن ما سيعلنه الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية فيما يسميه "يوم التحرير" غدا.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0% بعد أن تراجعه في الصباح بنسبة 1%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 11 نقطة أي بأقل 1ر0% بعد تراجع بمقدار 459 نقطة أي بنسبة 1ر1% بحلول الساعة العاشرة و15 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر0% مقابل تراجع بنسبة 6ر0% في تعاملات الصباح.

كانت سوق الأسهم الأمريكية متقلبة بشكل خاص مؤخرًا، وكان الزخم يتأرجح ليس فقط من يوم لآخر ولكن أيضًا من ساعة لأخرى بسبب عدم اليقين بشأن ما سيفعله ترامب مع الرسوم الجمركية - وإلى أي مدى ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتقليص نمو الاقتصاد. على سبيل المثال بدأ مؤشر إس أند بي 500 تعاملات أمس بتراجع نسبته 7ر1% لينهي اليوم بارتفاع بنسبة 6ر0%.

وتقول الشركات في الولايات المتحدة إنها بدأت تشعر بآثار الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس ترامب، رغم أن الخطوة الرئيسية في هذه الحروب ستأتي غدا عندما يبدأ تطبيق الرسوم الشاملة على الواردات وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل.

وقالت إحدى شركات صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات لمعهد إدارة الإمدادات الأمريكي في تقريره الشهري عن قطاع التصنيع "العملاء يسحبون طلبياتهم بسبب القلق من استمرار ضغوط الرسوم والأسعار".

وقالت شركة منتجات غذائية: "بدأنا نرى مبيعات أبطأ من المعتاد في كندا، والمخاوف من تتحول مقاطعة الكنديين للمنتجات الأمريكية إلى حقيقة".

وساعد سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في ارتفاع البورصة بفضل ارتفاعه بنسبة 6ر3%. لكن هذا الارتفاع لم يُعوّض هذا سوى جزء صغير من الخسائر الفادحة التي مُنيت بها الشركة هذا العام، حيث يقل سعر السهم حاليا بنحو الثلث مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي.

من المتوقع أن تُعلن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك غدا عن عدد السيارات التي سلّمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقد تزايدت المخاوف بشأن رد فعل سلبي محتمل من العملاء. وقد تجمّع المتظاهرون في صالات عرض تسلا احتجاجًا على قيادة ماسك لجهود الحكومة الأمريكية لخفض الإنفاق.

وارتفع سعر سهم شركة بي.في.إتش التي تمتلك العلامات التجارية كالفين كلاين وتومي هيلفيجر بنسبة 2ر18% بعد إعلانها تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي. كما أعلنت اعتزمها إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار..

كما ارتفع سهم نيوزماكس بنسبة 179% اليوم بعد ارتفاعه امس بنسبة 735% في أول يومين لتداول السهم في البورصة.

في المقابل تراجع سعر سهم شركة الأدوية جونسون أند جونسون بنسبة 6ر7% بعد أن رفض قاضي محكمة إفلاس أمريكية خطة تسوية الشركة لقضية بودرة الأطفال المحتوية على التلك. وهذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها الشركة تسوية القضية من خلال دعاوى إفلاس رفضتها المحاكم.