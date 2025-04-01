أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة سوسيداد، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة كأس الملك الإسباني 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريا لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشاواميني، راؤول أسينسيو، دافيد آلابا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك فيليبي، رودريجو.

بيتما يتواجد على مقاعد البدلاء: كيليان مبابي، وفران جونزاليس، ومودريتش، أردا جولر، سيرجيو ميستري، فاييخو، فران جارسيا، إبراهيم دياز، رودريجر.