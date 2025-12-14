 شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:58 م القاهرة
شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل

وكالة معا
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 12:31 م

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال جراء إطلاق النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة رأس الجورة قرب مدينة الخليل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى الإبلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على الطريق السريع في الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المنفذ وتم «تحييده»، وفق التقارير الرسمية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عند مدخل الخليل، ومنعت وصول الإسعاف إليه، تاركة إياه ينزف على الأرض حتى استشهاده.

فيما أغلقت قوات الاحتلال كل المداخل الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل.

