رئيس وزراء أستراليا تعليقا على عملية سيدني: صادمة ومقلقة

أفادت الشرطة الأسترالية، الأحد، باحتجاز شخصين بعد بلاغات وردت عن إطلاق أعيرة نارية عند شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن إصابات.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان على «إكس»: «عملية الشرطة لا تزال جارية، ونواصل حث الناس على تجنب المنطقة، يُرجى الالتزام بجميع تعليمات الشرطة وعدم تجاوز الطوق الأمني».

وذكرت صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد»، أن هناك تقارير عن إطلاق عدة أعيرة نارية وإصابة عدة أشخاص على الشاطئ الشهير.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على «إكس» أشخاصاً في شاطئ بوندي يتفرقون على وقع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة هذه اللقطات بعد.

وأصدر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بياناً بشأن حادث إطلاق النار، قال فيه: «المشاهد في بوندي صادمة ومؤلمة. أفراد الشرطة وفرق الطوارئ موجودون في المكان ويعملون على إنقاذ الأرواح».

وأضاف ألبانيز: «لقد تحدثت للتو مع مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ورئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز. نعمل بالتنسيق مع شرطة الولاية، وسنقدّم تحديثات إضافية فور تأكيد المزيد من المعلومات. وأحثّ المتواجدين في محيط المنطقة على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز».

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: «نحن على دراية بوجود وضع أمني لا يزال جارياً في بوندي. نحث الناس في محيط المنطقة على متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز».