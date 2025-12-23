القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية، لاتهامها بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وملابس خادشة للحياء، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمة، وهي صانعة محتوى لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة الإسكندرية، بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، موضحة أن ذلك كان بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.