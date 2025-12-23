في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبينما كان الهدوء يخيم على شارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، دوّى صوت ارتطام قوي أثار حالة من الذعر بين الأهالي. هرع السكان لاستطلاع الأمر، ليتبين أن عقارًا سكنيًا مكوّنًا من خمسة طوابق قد انهار على قاطنيه، لتعلو أصوات الصرخات وسط محاولات الأهالي إنقاذ الضحايا من أسفل الرخام والكتل الخرسانية، إلا أن العجز حال دون ذلك، ما دفع أحدهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، إلى جانب إخلاء ثلاثة عقارات ملاصقة له، بعد تصدع جدران أحدها وحدوث انهيار جزئي بالآخر.

ومنذ اللحظات الأولى للانهيار وحتى الآن، تكثف قوات الإنقاذ البري جهودها باستخدام المعدات الثقيلة والأوناش، وتمكنت من انتشال سبعة مصابين من أسفل الأنقاض، بينهم ثلاث سيدات وأربعة رجال، تراوحت إصاباتهم بين جروح وكسور وكدمات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا آخرين مفقودين أسفل الأنقاض.

كما جرى فصل التيار الكهربائي وخطوط الغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تفاقم الحادث.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة أن العقار المنهار كان قد صدر له قرار إزالة سابق من الجهات المختصة، نظرًا لحالته الإنشائية المتهالكة. وفي السياق ذاته، شكّلت النيابة العامة لجنة هندسية لفحص العقارات الملاصقة، للتأكد من سلامتها وحماية أرواح السكان.

