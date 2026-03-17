مستوطنون يصيبون عسكريا إسرائيليا بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة أحد عسكرييه، إثر تعرضه للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن "مواطنين (مستوطنين) إسرائيليين رشقوا الحجارة باتجاه جنود كانوا ينفذون نشاطا في منطقة قريبة من مستوطنة كريات أربع (جنوبي الضفة الغربية)".

وذكر أن أحد العساكر أصيب بجروح طفيفة، وتلقى علاجًا طبيًا في المكان.

وأوضح الجيش أن الحادثة جاءت عقب عملية نفذتها قوات الجيش والإدارة المدنية، بزعم إزالة مبان استيطانية أقيمت بشكل مخالف للقانون قرب أحد المفترقات في منطقة "لواء يهودا" جنوبي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن عملية الإخلاء نُفذت بناءً على أمر أمني صادر عن قيادة المنطقة الوسطى.

وأضاف أنه بعد عملية الإخلاء، تعرضت القوات لـ"هجوم عنيف"، دون تسجيل إصابات، لافتا إلى أن قوات الأمن احتجزت عددا من المستوطنين في الموقع، تمهيدا لتحويلهم إلى الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينظر "ببالغ الخطورة إلى أي عنف موجه ضد جنوده وقادته"، مشددًا على إدانته لهذه الحوادث.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، مقابل أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي موزعين على مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بحسب تقديرات فلسطينية وإسرائيلية.