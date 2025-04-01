سوهاج: تحرير 47 محضر مخالفات لمحطات وقود ومخابز في ثاني أيام العيد

شنت مديرية التموين في محافظة سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حملات مكثفة على محطات الوقود والمخابز بدائرة المحافظة، لضمان توافر المواد البترولية وانتظام سير العمل بالمحطات والمخابز دون أي معوقات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات عن تحرير 47 محضر مخالفات في مجال المخابز تنوعت ما بين محاضر نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وغلق في أوقات العمل الرسمية.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار هذه الحملات خلال أيام عيد الفطر، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أو أية محاولات لاستغلال المواطنين.

كما شدد على أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة خلال فترة الإجازة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة محافظة سوهاج لإحكام الرقابة على الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود، وأماكن تداول السلع الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان راحة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل يسر وسهولة.