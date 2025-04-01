إعلان موعد انطلاق الدوري الإيطالي الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري أ) الثلاثاء عن مواعيد انطلاق وانتهاء موسم 2025-2026، حيث من المقرر أن يبدأ الدوري يوم 23 أغسطس 2025، على أن يُختتم في 24 مايو 2026.

وجاء في بيان الرابطة: "بناءً على قرار مجلس الدوري بتاريخ 31 مارس 2025، نعلن أن الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026 سينطلق يوم الأحد 24 أغسطس 2025، مع تقديم بعض المباريات إلى 23 أغسطس، وسينتهي يوم الأحد 24 مايو 2026".

ويأتي هذا الموعد بعد أسبوع من بداية الموسم الحالي، الذي ينتهي مع كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025. أما بالنسبة لموسم 2025-2026، فإنه سيختتم في نفس التاريخ، لكنه يتزامن مع إقامة كأس العالم للمنتخبات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.