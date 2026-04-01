 إندونيسيا: شرطة بالي توقف بريطانيا مدرجا على النشرة الحمراء في مطار نجوراه راي - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أبريل 2026 4:22 ص القاهرة
إندونيسيا: شرطة بالي توقف بريطانيا مدرجا على النشرة الحمراء في مطار نجوراه راي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 أبريل 2026 - 3:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 أبريل 2026 - 3:57 ص

أعلنت الشرطة في إقليم بالي وبالتعاون مع سلطات الهجرة في مطار نجوراه راي، عن إلقاء القبض على مواطن بريطاني /45 عاما/ مدرج على قوائم النشرة الحمراء، وذلك في مطار  نجوراه راي الدولي في بالي. وأوضح مدير أمن إقليم بالي دانييل أديتياجايا، أن عملية اعتقال البريطاني المدرج على النشرة الحمراء -وهو مطلوب دولي بموجب مذكرة صادرة عن الشرطة الإسبانية في 28 مارس 2026، بصالة الوصول الدولية في مطار بالي، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وقال أديتياجايا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء إن "المشتبه به هو زعيم منظمة إجرامية عابرة للحدود على نطاق واسع، متورطة في تهريب المخدرات وغسيل الأموال في إسبانيا والمملكة المتحدة".


