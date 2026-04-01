وزير الخارجية الإيراني: إيران لم تتخذ قرارا بعد بشأن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تتخذ بعد قرارا بشأن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة يوم الثلاثاء، أن لدى بلاده تحفظات. وأضاف: "لا نثق بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى أي نتائج. مستوى الثقة صفر. نحن لا نرى أي صدق".

وأكد عراقجي أن إيران لن تقبل إلا بوقف كامل للأعمال القتالية في المنطقة، وليس وقفا لإطلاق النار يقتصر على إيران وحدها. وأوضح أن ذلك يشمل أيضا وقف الهجمات على الجماعات المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني.

وتحدث وزير الخارجية للمرة الأولى أيضا عن الاتصالات مع الحكومة الأمريكية. وقال إنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وإن الرسائل ترسل أو تستقبل عبر وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال: "أتلقى رسائل من ويتكوف مباشرة، كما كان الحال من قبل، وهذا لا يعني أننا نجري مفاوضات".

وبحسب عراقجي، فإن القيادة في طهران لم ترد حتى الآن على المقترحات الأمريكية الخمسة عشر، كما أنها لم تطرح من جانبها أي مقترحات أو شروط.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران منذ 28 فبراير/شباط، بينما تنفذ إيران ضربات انتقامية ضد إسرائيل ودول في المنطقة بها وجود عسكري أمريكي.