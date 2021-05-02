اشتباكات مع شرطة بروكسل لدى تفريقها حفلا ثانيا غير قانوني

اندلعت اشتباكات مع الشرطة في بروكسل بعد تزايد أعداد الحاضرين في تجمع حاشد غير قانوني في حديقة اليوم السبت.

وألقى الحاضرون الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة بينما حاول الضباط تفريق التجمع، الذي أطلق عليه اسم "لا بوم 2" أو (الحفلة 2)، في حديقة بوا دي لا كامبر.

وشارك المئات من رجال الشرطة في العملية، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأشار مراسل (د.ب.أ) إلى أن مروحية حلقت فوق الحديقة.

وشارك العديد من الشباب في التجمع الذي تم الإعلان عنه على موقع فيسبوك وتم تنظيمه رغم حظر السلطات، وكان من بين الحضور أيضا أعداد من منتقدي تدابير احتواء الجائحة.

وخرجت عن السيطرة حفلة مماثلة في حديقة مدينة شعبية في بداية أبريل، وقالت الشرطة إن حوالي 2000 شخص حضروا الفعالية، الذي تم الإعلان عنها عبر الإنترنت برغم اللوائح التي تحظر مثل هذه التجمعات بسبب الجائحة المستمرة.

وفضت الشرطة الحفل، لكنه شهد اشتباكات عنيفة أيضا.