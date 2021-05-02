 اشتباكات مع شرطة بروكسل لدى تفريقها حفلا ثانيا غير قانوني - بوابة الشروق
الأحد 2 مايو 2021 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

اشتباكات مع شرطة بروكسل لدى تفريقها حفلا ثانيا غير قانوني

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
بروكسل - د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 10:25 م

اندلعت اشتباكات مع الشرطة في بروكسل بعد تزايد أعداد الحاضرين في تجمع حاشد غير قانوني في حديقة اليوم السبت.

وألقى الحاضرون الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة بينما حاول الضباط تفريق التجمع، الذي أطلق عليه اسم "لا بوم 2" أو (الحفلة 2)، في حديقة بوا دي لا كامبر.

وشارك المئات من رجال الشرطة في العملية، كما تم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأشار مراسل (د.ب.أ) إلى أن مروحية حلقت فوق الحديقة.

وشارك العديد من الشباب في التجمع الذي تم الإعلان عنه على موقع فيسبوك وتم تنظيمه رغم حظر السلطات، وكان من بين الحضور أيضا أعداد من منتقدي تدابير احتواء الجائحة.

وخرجت عن السيطرة حفلة مماثلة في حديقة مدينة شعبية في بداية أبريل، وقالت الشرطة إن حوالي 2000 شخص حضروا الفعالية، الذي تم الإعلان عنها عبر الإنترنت برغم اللوائح التي تحظر مثل هذه التجمعات بسبب الجائحة المستمرة.

وفضت الشرطة الحفل، لكنه شهد اشتباكات عنيفة أيضا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك