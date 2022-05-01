الأمم المتحدة والصليب الأحمر يؤكدان أن عملية إجلاء جارية بمصنع آزوفستال في أوكرانيا

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية جارية لإجلاء أشخاص من مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول، بعد يوم من مغادرة 46 مدنيا المجمع مساء أمس السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر إن الأمم المتحدة منخرطة أيضا في مهمة الإنقاذ تلك.

ووفقا لتقارير أولية، تم بالفعل إخراج العشرات من المدنيين من مبانى مصنع الصلب في قافلة من الحافلات.

وكان مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت قد أظهر قافلة من المركبات تحمل شارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر تدخل ماريوبول.

وتحيي عملية الإجلاء الأولية الأمل في إمكانية أن تتبعها عملية أكبر.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد عن إجلاء "مجموعة أولية تضم نحو 100 شخص".

وكتب على تويتر: "الآن نعمل مع الأمم المتحدة لإجلاء المزيد من المدنيين من الموقع".

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، يتحصن داخل المصنع نحو ألف مدني. وتتحدث روسيا عن حوالي 2500 شخص، وتقول إن الكثير منهم، أفراد عسكريون و"مرتزقة أجانب".

وظلت مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، تحت حصار روسي بلا هوادة لمدة أسابيع. ولم يتبق للمقاومة الأوكرانية فيها، سوى مصنع أزوفستال، بشبكته الكبيرة من الأنفاق تحت الأرض.