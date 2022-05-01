بورتو يضع قدما على منصة التتويج بلقب الدوري البرتغالي

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وضع بورتو قدما على منصة التتويج بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه الثمين 4 / 2 على فيزيلا مساء السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وضمن بنفيكا التأهل على الأقل إلى الأدوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا بالفوز الثمين 1 / صفر على مضيفه ماريتيمو في نفس المرحلة التي شهدت يوم السبت أيضا فوز أروكا على بورتيمونينسي 1 / صفر وتعادل بيليتيسيتش مع سبورتنج براجا سلبيا.

واقترب بورتو للغاية من لقب الدوري حيث رفع رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام سبورتنج لشبونة الذي تتبقى له ثلاث مباريات مقابل مباراتين لبورتو.

ويحتاج بورتو إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين ليضمن الفوز باللقب بغض النظر عن نتائج سبورتنج لشبونة الذي يتفوق على بورتو في فارق المواجهة المباشرة بين الفريقين بالمسابقة.

وتقدم بورتو بهدفين سجلهما إيفانيلسون ومهدي طارمي في الدقيقتين 21 و28 من ضربة جزاء ، ورد فيزيلا بهدفين سجلهما أليكس مينديز ونونو مورييرا في الدقيقتين 36 و49 .

ولكن بورتو انتزع الفوز بفضل هدفين آخرين سجلهما شانسيل مييمبا وطارمي في الدقيقتين 57 و87 .

وحجز بنفيكا المركز الثالث على الأقل في جدول الدوري البرتغالي رافعا رصيده إلى 71 نقطة بفارق تسع نقاط أمام سبورتنج براجا علما بأن صاحب المركز الثالث يتأهل للأدوار التأهيلية لدوري الأبطال فيما يخوض البطل ووصيفه دور المجموعات مباشرة.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام بنفيكا للمنافسة مع سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني على لقب الوصيف.

وحسم بنفيكا المباراة لصالحه بهدف مبكر للغاية سجله داروين نونيز في الدقيقة الثانية من المباراة التي شهدت طرد كلاوديو وينك من صفوف ماريتيمو في الدقيقة 42 .

وأنعش أروكا آماله في البقاء بالدوري البرتغالي بفوزه على بورتيمونينسي 1 / صفر في وقت سابق من يوم السبت بنفس المرحلة.

ورفع أروكا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق أربع نقاط أمام فرق منطقة المهددين بالهبوط ، وتجمد رصيد بورتيمونينسي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ديفيد سيماو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 50 .