تستعد الفنانة التشكيلية نازلي مدكور لافتتاح معرضها الاستعادى الشامل "أنشودة الأرض"، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، بقاعة الزمالك للفن.

يقدم المعرض مختارات من أعمال الفنانة تمثل مختلف مراحلها الفنية، على مدى أكثر من ٤٥ عاما ليشكل بذلك "سيرة فنية" متكاملة تعكس تطور اللغة التشكيلية لديها.

واختارت الفنانة أن تروي من خلال أعمالها سيرة ممتدة ارتبطت بالأرض باعتبارها مصدرها الأول للإلهام، ومحور التحولات الجمالية والفكرية فى مسيرتها الفنية، إذ انحازت الفنانة منذ البداية إلى الطبيعة المصرية بكل ثرائها وتنوعها؛ من الواحات والصحراء إلى الصعيد والريف.

ووظفت مدكور عبر تجاربها الفنية خامات متعددة، وقدمت تكوينات بصرية تعكس علاقة الإنسان بالمكان والهوية، وصولا إلى التجريد الذي مر كذلك بالكثير من التحولات.

ويشير الدكتور مصطفى الرزاز فى تقديمة للمعرض إلى أن هذا المعرض يعتبر فرصة نادرة للذواقة والدارسين للفن، لأن تجربة نازلى مدكور تتسم بالثراء والنزعة التجريبية في موضوعات التعبير وصياغاتها، والقضايا التي دعمتها حول المرأة، وتوظيف ملكاتها التجريبية في فن الكتاب ومصاحبة النصوص الأدبية والفكرية، وتجاربها في التعامل مع مسطحات متعددة، منها الكانفاس والورق والبردي وغيرها من الخامات.

وأضاف الرزاز أن الجمهور سيشاهد قدرتها المتميزة في تطويع ملكاتها كمصورة قديرة ومثقفة مع طبيعة كل من هذه المواد وتجاربها في التوليف بين ما هو هندسى مساحى وما هو حيوى متدفق من العلاقات اللونية والايقاعات التكوينية، بقدر وفير من التوفيق والاقناع. وتلك دلالة على خبراتها الواعية بفن التصميم والمناورة بالمتغيرات الشاردة في توليفة مميزة.

وسيلاحظ المتأمل للمعرض أن شخصية نازلى مدكور الإبداعية تواصلت عبر تجاربها المتعددة، حيث تصدر في كل من معارضها متغيرا بنائيا وفكريا مختلفا ليتعايش مع مجمل معالم أسلوبيتها ومنهجها في التكوين والتلوين.

جدير بالذكر أن الفنانة نازلي مدكور قدمت أكثر من 40 معرضاً فردياً في مصر والخارج، وشاركت في العديد من المعارض الدولية المرموقة، كما اقتنت أعمالها مؤسسات فنية وثقافية كبرى داخل مصر وخارجها. كما تُعد نازلي مدكور من الأسماء البارزة في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة، حيث جمعت بين خلفية أكاديمية في الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسة الحرة فى مجال الفنى، لتقدم تجربة فنية متفردة، وقد حصلت نازلى مدكور على جائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2025، كما كرمتها السيدة انتصار السيسى خلال احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 2026.