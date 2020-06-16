 روسيا: كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع آزوفستال لأنهم الدليل على وجود مرتزقة - بوابة الشروق
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روسيا: كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع آزوفستال لأنهم الدليل على وجود مرتزقة

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 11:10 م

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال"؛ لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط بجيوش دول غربية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن تصريحات للافروف، بأن موقف المواجهة في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول والرغبة العنيدة وحتى الهستيرية لزيلينسكي (الرئيس الأوكراني) وفريقه والغربيين في إخراج كل هؤلاء الناس من هناك وإرسالهم إلى أوكرانيا، يرجع إلى حقيقة أن هناك العديد من الشخصيات التي ستؤكد وجود مرتزقة، ربما يكون ضباط بالوكالة في الجيوش الغربية إلى جانب الراديكاليين الأوكرانيين.

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