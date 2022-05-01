البنك الأهلي يفوز على الفيوم استعدادا لطلائع الجيش

انتهت المباراة الودية التجريبية التي جمعت فريقي البنك الأهلي والفيوم، وانتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين للاشيء بتوقيع كلا من شادي رضوان وكريم بامبو، ضمن تحضيرات فريق البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح مباريات الفريق في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في التاسع من مايو القادم.

وقبل إنطلاق المباراة خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات تأهيلية إستشفائية نظرًا لمشاركتهم في مباراة إنبي تجنبا للإرهاق حيث خاض الفريق مبارتين في ثلاثة أيام.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل أمام إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 23 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .