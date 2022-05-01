السعودية: أكثر من مليون شخص استفادوا من وجبات الإفطار في 34 دولة

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأحد، إن أكثر من مليون شخص استفادوا من توزيع 97 ألفا و63 سلة غذائية و37 ألفا و180 وجبة إفطار في إطار تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار في 34 دولة حول العالم، وإقامة أكثر من 24 إفطارا جماعيا في عدة دول.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه في برنامج العمرة استقبلت المواقيت ومساجدها أكثر من 8 ملايين معتمرا وقدمت لهم خدمات على مدار الساعة وبإشراف أكثر من 6000 فني ومشرف ميداني للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما استفاد أكثر من مليوني معتمر من الخدمات التوعوية التي قدمتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة، والذي شارك في تقديم خدماتها عدد كبير من الدعاة ومترجمين بلغات عالمية.

وفي المجال الدعوي والإرشادي نفذت الوزارة 8220 عملا دعويا، استهدفت من خلالها 22 مليون شخص من المواطنين والمقيمين، اشتملت على محاضرات دعوية وكلمات توعوية ودروس علمية، كما أنه تم تنفيذ 13 دورة قبيل شهر رمضان في شرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب، و13 دورة نسائية في شرح كتاب المعتقد الصحيح وكتاب الصيام من دليل الطالب، استفاد منها طلاب وطالبات المنح الدراسية بالجامعات وبلغ عددهم أكثر من 4850 طالبا وطالبة.

كما قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بتوزيع قرابة 300 ألف نسخة من المصاحف الشريفة بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا ممثلة بـ"منصة إحسان للعمل الخيري"، عبر أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومسجد قباء، كما تم تسليم 50 ألف نسخة لوزارة الدفاع و50 ألف نسخة للمديرية العامة للسجون.