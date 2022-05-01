الاتحاد الكوري الجنوبي لنقابات العمال ينظم مسيرات بمناسبة عيد العمال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن ينظم الاتحاد الكوري الجنوبي لنقابات العمال، مسيرات بمختلف أنحاء البلاد ، اليوم الأحد بمناسبة عيد العمال.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم أن الاتحاد ، وهو واحد من المنظمتين العماليتين الشاملتين في البلاد، سينظم مسيرات بمختلف أنحاء البلاد في الثانية مساء، بمناسبة عيد العمال.

وسيتم تنظيم المسيرات في 16 مدينة وإقليما بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك سول ودايجو وبوسان وجوانجو وجزيرة جيجو.

وسيتعهد الاتحاد بالكفاح من أجل توفير وظائف لائقة ومن أجل حقوق العمال بدون تمييز، فيما سيحث حكومة الرئيس يون سوك يول، على إلغاء السياسات المناهضة للعمال.

ومن المتوقع أن يشارك حوالي عشرة آلاف شخص في المسيرة المقرر تنظيمها بوسط سول.