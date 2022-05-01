مستشار ألمانيا يتخوف من مواجهة أزمة جوع عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يرى أنه يتم حاليا مواجهة خطر حدوث أزمة جوع عالمية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الأحد، خلال مسيرة لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة عيد العمال في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا: "سيكون لهذه الحرب تداعيات على العالم بأسره".

وتابع المستشار الألماني: "يجب أن نقلق الآن من أنه سيكون هناك تداعيات تتمثل في الجوع وأنه سيكون هناك دول لن تكون قادرة على توفير الحبوب لشعوبها، وأن حالة الحرب برمتها ستؤدي إلى أزمة جوع عالمية".

وأشار شولتس إلى أن أوكرانيا التي تمثل أحد أكبر مخازن الحبوب بالعالم مقيدة بشكل كبير في قدرات التصدير بسبب الحرب، وتعهد مستشار ألمانيا قائلا: "لن ندع هذه الدول الفقيرة بمفردها، سوف ندعمها".