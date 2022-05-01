اجتماع طارئ في الإسماعيلي لحسم مصير حمد إبراهيم

يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، لحسم مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حمد إبراهيم، وذلك بعد خسارة الفريق أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويجتمع مجلس إدارة الإسماعيلي اليوم الأحد لحسم مصير حمد إبراهيم، ويطالب بعض أعضاء مجلس إدارة الدراويش بضرورة الإطاحة بالجهاز الفني، بعد الهزيمة الثانية على التوالي التي مني بها الفريق، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول ترتيب الدوري باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

ويعد حسام حسن هو أقوى المرشحين لتدريب الإسماعيلي حال رحيل حمد إبراهيم.

يذكر أن الإسماعيلي لديه مباراة أمام المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.