حقوقيون ونشطاء سياسيون يقترحون أجندة إصلاح سياسي شامل على مائدة الحوار الوطني

صفاء عصام الدين وعلى كمال وأحمد عويس

السقا يدعو إلى احترام الاختلاف ووضع أسس الإصلاح الشامل والجذرى.. وعز: الحوار بداية انفراجة ونأمل مد جسور الثقة بين الحكومة والمعارضة

إسراء عبدالفتاح: «الحريات» تناقش ضوابط الحبس الاحتياطى وقضايا النشر.. وعباس: قدمنا رؤيتنا لتعديل قانون العمل.. وداود: حريصون على تأسيس دولة تضمن للجميع حرية الرأى والتعبير.. وإمام: نعمل على إغلاق ملف سجناء الرأى نهائيًا