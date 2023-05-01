جماعات عمالية تعتزم تنظيم مسيرات في كوريا الجنوبية اليوم بمناسبة عيد العمال

تعتزم عدة جماعات عمالية، تشمل أكبر نقابتين في كوريا الجنوبية، تنظيم مسيرات واسعة النطاق في أنحاء العاصمة سول اليوم الاثنين، وذلك بمناسبة عيد العمال.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاتحاد الكوري للنقابات التجارية يعتزم تنظيم مسيرة ترفع شعار" اتفاقية يوم العمال العالمي" بمنطقة جونجنو بوسط البلاد الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، والاعلان عن خطتها تنظيم إضراب عام في يوليو المقبل.



وفي نفس الوقت، يعتزم نحو 50 ألف من أعضاء اتحاد النقابات التجارية الكورية الاحتشاد في منطقة يوييدو لعقد ما أطلقوا عليه مؤتمر عمال وطني.



وقالت الشرطة إنها سوف تدعم المسيرات والاحتجاجات التي حصلت على الموافقات الرسمية، ولكنها سوف تتعامل بحزم مع أي سلوكيات غير قانونية.