 مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جماعي بمدينة موجاف الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار جماعي بمدينة موجاف الأمريكية

(د ب أ/ ت ك أ)
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 9:18 م

ذكرت السلطات في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، أن المحققين هرعوا إلى مسرح حادث إطلاق نار جماعي صباح اليوم الإثنين، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بمدينة موجاف.

وذكرت القناة 17 التابعة لشبكة إن بي سي التليفزيونية أن قائد شرطة مقاطعة كيرن الليفتانينت دانييل بيريز، حيث صرح بأن الضحايا هم رجال في العشرينات أو الثلاثينات من العمر.

وأضافت القناة، أنه لم يتم إلقاء القبض على أحد صباح اليوم وأن السلطات لم تكشف عن الدافع وراء الحادث.

ولم يرد مكتب قائد شرطة المقاطعة على طلبات بالتعقيب.

وطبقا للقناة تلقت السلطات اتصالا في الساعة 11.20 مساء الأحد (0620 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)".

وأوضحت القناة 17 أن المحققين يقومون الآن بجمع الأدلة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع في شهر يونيو الماضي على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.


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