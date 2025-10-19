البنك المركزي الإيراني: زيادة احتياطيات الذهب لتعزيز الاستقلال المالي وتقوية العملة الوطنية

أعلنت نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون التطوير والإدارة، يكتا أشرفي، عن ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، مؤكدة أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وقالت أشرفي إن البنك المركزي انتهج خلال العامين الماضيين سياسة مدروسة لزيادة احتياطياته من الذهب، مشيرة إلى أن دخول كميات جديدة من الذهب إلى البلاد يعكس إدراكا استراتيجيا من قبل صُنّاع القرار الاقتصاديين لأهمية تعزيز متانة النقد الوطني ورفع القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأضافت أشرفي أن الاحتفاظ بالذهب كأصل آمن يساهم في استقرار الأسواق المالية والحد من تقلبات أسعار الصرف والتضخم، بما يحافظ على القوة الشرائية للريال الإيراني.

وأوضحت أشرفي أن التجارب الدولية تظهر أن الدول التي تمتلك احتياطيات متنوعة من العملات والذهب تكون أقل تأثراً بالأزمات المالية وأكثر قدرة على تنفيذ سياسات نقدية مستقلة.

وأشارت أشرفي إلى أن زيادة احتياطيات الذهب تمنح البنك المركزي استقلالية أكبر في قراراته النقدية وتمكنه من إدارة السيولة ومواجهة الصدمات الاقتصادية دون الاعتماد على التدفقات النقدية الخارجية.

وختمت نائب محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن سياسة زيادة احتياطيات الذهب خلال العامين الماضيين تمثل خياراً استراتيجياً يرمي إلى تعزيز الاستقلال المالي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح للبنك المركزي هامش تحرك أوسع في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.