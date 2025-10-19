رئيس وزراء بافاريا: الاستفتاء الشعبي مصيري في مساعي ألمانيا لاستضافة الأولمبياد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، أن الاستفتاء المقرر إجراؤه في 26 أكتوبر، بشأن مساعي ميونخ لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية يحمل أهمية رمزية تتجاوز العاصمة البافارية.

وقال زودر لصحيفة "بيلد أم سونتاج"، اليوم الأحد، إن الأجواء إيجابية وإن ميونخ "قادرة وراغبة" في الاستضافة.

وأشار رئيس وزراء بافاريا، إلى أن ميونخ لديها فرصة أفضل من منافسيها المحليين برلين أو هامبورج في الفوز بشرف الاستضافة.

وأضاف: "من غير المؤكد ما إذا كانت ستكون هناك أغلبية لصالح الأولمبياد في برلين وهامبورج؛ نظرا لهياكلهما السياسية المعنية، وبالتالي فإن الاستفتاء في ميونخ على تقديم ملف الترشح هو بمثابة قرار تمهيدي لإقامة الأولمبياد في ألمانيا".

وأوضح: "إذا لم ينجح الأمر هنا، فمن المحتمل ألا ينجح في أي مكان آخر أيضاً."

تخطط منطقة الراين - الرور، أيضا لتقديم ملف ترشح لاستضافة الأولمبياد، بعد نجاح المدن الألمانية الأربع المتنافسة في اجتياز المرحلة الأولى من عملية الترشح الوطنية.

وينصب التركيز على عرض محتمل لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044.

ويرى زودر، أن ميونخ تتمتع بأفضل الفرص الدولية، مشيرا إلى أنها تحتل المرتبة السابعة في التصنيف العالمي لأقوى المدن الرياضية؛ مما يضعها في موقع متقدم بوضوح على منافسيها المحليين.

وأكد رئيس وزراء ولاية بافاريا: "ميونخ معروفة ومحبوبة عالميا، ولهذا السبب لدينا أفضل فرصة للفوز في نهاية المطاف بملف الاستضافة لألمانيا لدى اللجنة الأولمبية الدولية".

يذكر أن آخر مرة استضافت فيها ألمانيا دورة أولمبية كانت في عام 1972 في ميونخ.