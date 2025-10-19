• داخل ورشة تصليح في قرية الجبعة غرب مدينة بيت لحم بحسب إعلام فلسطيني رسمي..

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، عدة مركبات فلسطينية، في قرية الجبعة غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مستوطنين أضرموا النار بعدد من المركبات داخل ساحة ورشة تصليح، تعود للمواطن علي أحمد الطوس في قرية الجبعة غرب بيت لحم.

وأفادت الوكالة بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المكان، وأضرمت النيران في المركبات المتوقفة داخل الساحة، ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمكان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية خلال سنتي الإبادة، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا.

كما أقام المستوطنون خلال الفترة نفسها 114 بؤرة استيطانية جديدة بمناطق متفرقة بالضفة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، وخلفت ما لا يقل عن ألف و54 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

وفي ذلك التاريخ، شنت إسرائيل ولمدة عامين، إبادة جماعية بدعم أمريكي، قتلت فيها 68 ألفا و116 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و 200 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، ودمرت حوالي 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.