باكستان تحتفل بعيد العمال بالتزام جديد بدعم حقوق العمال

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تحتفل باكستان اليوم الأربعاء، بتجديد التزامها بدعم حقوق العمال.

وشعار عيد العمال هذا العام هو "ضمان السلامة والصحة في مكان العمل، وسط تغير المناخ"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وستستضيف مختلف المنظمات العامة والخاصة مؤتمرات وندوات ومسيرات ، لتكريم العمال، عن تضحياتهم الكبرى.

وفي رسالته الخاصة إلى العمال في باكستان، أعرب الرئيس آصف علي زرداري عن "تقديره بمساهمتهم الجديرة بالثناء لتنمية" البلاد، حسب شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم.

وأضاف الرئيس الباكستاني "إن هذا اليوم بمثابة تذكير لنا جميعا بحماية حقوق العمال والعمل من أجل حمايتهم الاجتماعية وأجورهم العادلة وظروف العمل الآمنة".