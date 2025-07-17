كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر المستجدات بشأن الغارات الإسرائيلية على سوريا أمس.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو، عرضه اليوم الخميس: "أود أن أطلعكم على ما قمنا به في سوريا، وما سنقوم به هناك. لقد حددنا سياسة واضحة: نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، من الجولان حتى منطقة جبل الدروز ، هذا هو الخط الأول. الخط الثاني، حماية إخوة إخوتنا، الدروز في جبل الدروز".

وأضاف: "هاتان النقطتان انتهكهما النظام في دمشق. فقد أرسل جيشه جنوب دمشق، إلى المنطقة التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وبدأ بارتكاب مجازر بحق الدروز. ولا يمكننا قبول ذلك بأي شكل من الأشكال. لذلك، وجهت تعليمات لجيش الدفاع بالتحرك، وبقوة. سلاح الجو هاجم عصابات القتل، وكذلك الآليات المدرعة. وأضفت هدفاً آخر، مهاجمة وزارة الدفاع في دمشق"، على حد تعبيره.

وتابع: "نتيجة لهذا النشاط القوي، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، وانسحبت القوات السورية عائدة إلى دمشق. هذا أمر مهم. إنه وقف إطلاق نار تحقق من خلال القوة، وليس من خلال التوسلات أو الطلبات، بل من خلال القوة. نحن نحقق السلام من خلال القوة، والهدوء من خلال القوة، والأمن من خلال القوة، على سبع جبهات".

وأكد "هذه ستكون سياستنا المستمرة، لن نسمح لقوات عسكرية بالنزول جنوب دمشق، ولن نسمح بالاعتداء على الدروز في جبل الدروز".

وأكمل: "أود أن أشارككم شيئاً أثّر بي كثيراً خلال اليومين الأخيرين. توجه إليّ الشيخ موفق طريف، زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، وقال لي ما يلي: 'خلال الهولوكوست، عندما كانوا يذبحونكم، أنتم اليهود، صرختم طلباً للمساعدة، ولم يأتِ أحد. اليوم يُذبح الدروز، ونحن نطلب مساعدة دولة إسرائيل'، وأجبت: إنه محق. لقد تحركنا، وسنواصل التحرك عند الحاجة".