قدم المطرب والملحن حسام حبيب التهنئة للمطرب رامي صبري بعد طرح ألبومه الجديد، والذي يضم أغنية تعاونا فيها تحت عنوان "بحكيلك عن الأيام".

ووجه حسام حبيب التهنئة لرامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدما نشر رابط كليب الأغنية على يوتيوب، معلقا: "الأغنية حلوة قوي منك وبصوتك، وأتمنى الناس كلها تحبها زي ما أنا كمان حبيتها بصوتك، ويارب تكسر الدنيا زي ما أنت مكسر الدنيا في أول نجاح لينا مع بعض يا حبيبي".

الأغنية من تأليف أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، وتوزيع أسامة الهندي.

في سياق آخر، وصل حسام حبيب صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإحياء أول حفلاته ضمن موسم جدة الصيفي، وحظى باستقبال بالورود في المطار من جانب منظمي الحفل ومحبيه في أول ظهور غنائي له في جدة.

ينطلق الحفل مساء غد الجمعة على أحد أرقى مسارح موسم جدة في التاسعة مساء، ويحمل عنوان "أحاسيس".



