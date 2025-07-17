المجر تحظر دخول ثلاثة عسكريين أوكرانيين لأراضيها

حظرت المجر اليوم الخميس دخول ثلاثة مسئولين عسكريين أوكرانيين لأراضيها على خلفية مقتل شخص يحمل الجنسيتين المجرية والأوكرانية في أوكرانيا، فيما تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سريعا.

واتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان السلطات الأوكرانية الأسبوع الماضي بضرب رجل حتى الموت أثناء تجنيده في الجيش الأوكراني.

ورفضت أوكرانيا، التي تخوض حربا مع روسيا منذ فبراير 2022، مزاعم أوربان، مشيرة إلى ترك الرجل مواطن أوكراني، وحدته العسكرية دون تصريح ودخل مستشفى لاحقا لم تعثر على أي علامات عليه تدل على إصابة جسدية تشير للعنف.

وتعهد المسئولون الأوكرانيون بإجراء تحقيق شامل في وفاة الرجل، الذين يقولون إنها حدثت بسبب انسداد رئوي. لكن أوربان وبوابات إعلامية مرتبطة بالحكومة يصرون على أن الرجل تعرض للضرب حتى الموت من قبل مسئولي التجنيد بالجيش، رغم عدم تقديم أي دليل حاسم.