إصابة شخصين في حادث تصادم بصلاح سالم

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أصيب شخصان بجروح وكدمات بالجسد إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمحور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. البداية بتلقي الإدارة العامة لمرور القاهرة إخطارا من القوات الأمنية المعينة على طريق محور صلاح سالم بوجود حادث تصادم بين سيارتي ملاكي ووجود مصابين بالحادث.

على الفور دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات الأمنية مدعومين بونش مروري وسيارات إسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارتي ملاكي بمحور صلاح سالم اختلت عجلة القيادة من يد سائق إحدى السيارات وترنحت على الطريق ما أدى لاختلال العجلة من يد سائق اخر خشية التصادم إلا أن السيارتين اصطدمتا بعامود إنارة بالطريق وتسبب الحادث في إصابة قائدي السيارتين ونقلهما للمستشفى.

فيما تمكنت القوات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة من تسيير الحركة المرورية بالطريقة إعادتها لطبيعتها مرة أخرى بعد أن شهدت حالة من التكدس المروري بالطريق.