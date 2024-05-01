رئيس وزراء فلسطين يبحث مع صندوق قطر للتنمية سبل دعم غزة

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استقبل الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، خلال زيارته قطر، سلطان أحمد العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى صندوق قطر للتنمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.