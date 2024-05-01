 رئيس وزراء فلسطين يبحث مع صندوق قطر للتنمية سبل دعم غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين يبحث مع صندوق قطر للتنمية سبل دعم غزة

الدوحة - قنا
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 12:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 12:53 م

استقبل الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، خلال زيارته قطر، سلطان أحمد العسيري نائب المدير العام للمشاريع التنموية لدى صندوق قطر للتنمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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