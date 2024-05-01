أمريكا: اختبار خاص بإنفلونزا الطيور يكشف أن منتجات الألبان آمنة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن اختبارا كشف عن أثار لكميات غير نشطة من فيروس إنفلونزا الطيور في بعض منتجات الألبان المبسترة مثل الجبن القريش والكريمة الحامضة، لكنها لا تمثل خطرا على المستهلكين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وتأتي النتائج بمثابة طمأنة بشأن أمان منتجات الألبان، بعد أسبوع من إعلان إدارة الغذاء والدواء عن آثار للفيروس في عبوات الألبان المعبئة.

وهذه إشارة على أن الفيروس قد ينتشر بصورة أكثر شيوعا بين الأبقار الحلوب أكثر من ذي قبل.

وأوضح دونالد بريتر القائم بأعمال مدير مركز السلامة الغذائية والتغذية التطبيقية التابع لإدارة الغذاء والدواء في مكالمة مع الصحفيين أن النتائج الأولية لم تظهر أثارا حيوية لفيروس إنفلونزا الطيور في 297 عينة من منتجات الألبان بمتاجر التجزئة.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أنه لم يتم العثور على آثار للفيروس في مسحوق حليب الأطفال .