أمريكا وماليزيا توقّعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني

وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الماليزي محمد حسن، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في المجال النووي المدني، اليوم الخميس، بهدف تعزيز التعاون السلمي في المجال النووي بين الولايات المتحدة وماليزيا، حسبما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه.

وتتمتع الولايات المتحدة وماليزيا بعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه، تعززت عبر عقود من التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة. ويمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو إقامة شراكة قوية في المجال النووي المدني بين البلدين، وفقا للبيان.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولتان مفاوضات بشأن اتفاق للتعاون في المجال النووي المدني. ويؤدي إطلاق هذه المفاوضات بشأن اتفاق للتعاون النووي المدني (المعروف باسم اتفاق 123) إلى تعزيز الأمر التنفيذي رقم 14299 الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب بعنوان "نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة من أجل الأمن القومي"، كما سيسهم في تشجيع التعاون النووي المدني الدولي، ودعم الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة، وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة مع الحلفاء والشركاء، وتعزيز أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار.

وتشكل اتفاقات 123 إطارًا قانونيًا ملزمًا للتعاون النووي السلمي الكبير بين الولايات المتحدة وشركائها، إذ توفر أساسًا لإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد في المجال النووي المدني على المستوى العالمي.

كما تسهم هذه الاتفاقات في دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز القدرة التنافسية التجارية للولايات المتحدة في السوق النووية المدنية العالمية، وتوفير فرص أكبر لزيادة صادرات الطاقة النووية المدنية حول العالم.