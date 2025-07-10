كاتس للمرشد الإيران: لا يوجد مكان يمكنك الاختباء فيه

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تهديدا ضد إيران، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال كاتس: "حفل التخرج رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي وعصابة آيات الله في إيران: ستطالكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون من خلاله تهديد إسرائيل وإيذائها".

وأضاف لخامنئي: "لا مكان للاختباء فيه، إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الحفل أيضا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحرب الأخيرة في إيران كانت "لحظة أثبتنا فيها لأنفسنا وللعالم أنه عندما يتعرض شعب إسرائيل للتهديد، فإننا نعرف كيف نتحد ونتحرك ونضرب بدقة وقوة ومسئولية".