- 469 مرشحًا فرديا يتنافسون على كرسي مجلس الشيوخ

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بعد استقبال 469 مرشحًا فرديا وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة.

وأسفرت حصيلة الأيام الستة المخصصة لتلقي طلبات الترشح (من 5 إلى 10 يوليو) عن تقدم 469 مرشحًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة مغطية للدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، ليصل إجمالي عدد المتقدمين إلى 696 مرشحًا من الأساسيين والاحتياطيين.

- لجان الفحص تبدأ مراجعة أوراق المرشحين

وأوضحت الهيئة أن لجان فحص الطلبات باشرت أعمالها، للتأكد من توافر شروط الترشح وفقًا للمستندات المقدمة، وفحص مدى صحة الانتماءات الحزبية للمرشحين بالنظام الفردي، وتمييز المستقلين عن الحزبيين، إلى جانب مراجعة كاملة لمستندات مرشحي القوائم، الأساسيين والاحتياطيين على السواء.

- إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا

تعتزم الهيئة إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا الجمعة، وذلك من خلال تعليق كشفين بطريقة علنية أمام مقار المحاكم الابتدائية البالغ عددها 22 محكمة على مستوى الجمهورية.

يشمل الكشف الأول أسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم، متضمنًا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو الصفة المستقلة، فيما يضم الكشف الثاني أسماء مرشحي القوائم وصفاتهم الحزبية والرموز الانتخابية.

وسيتم عرض القوائم خلال الأيام الثلاثة التالية: 11 و12 و13 يوليو، وهي نفس الفترة التي تفتح فيها باب الطعون أمام محاكم القضاء الإداري.

- شكاوى من بعض الأحزاب.. والهيئة تتدخل لحلها

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العملية من مقرها برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وقد تلقت الغرفة شكاوى من بعض رؤساء الأحزاب، بينها أحزاب "الوعي"، و"الريادة"، و"الاتحاد"، و"المستقلين الجدد"، بشأن معوقات واجهت مرشحيهم بمحافظة الإسكندرية.

وتدخلت الهيئة على الفور، حيث أجرى القاضي بنداري اتصالًا مباشرًا برئيس لجنة تلقي الطلبات بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وتم حل جميع الإشكالات، والسماح بتقديم الأوراق في الوقت المحدد.

- توزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية

ويتنافس المترشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على 100 مقعد للنظام الفردي، و100 مقعد آخر على نظام القوائم، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، فيما يخصص القانون 100 مقعد بتعيين من رئيس الجمهورية.

وتقسم الجمهورية إلى 27 دائرة مخصصة للنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، حيث تخصص دائرتان بـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان بـ37 مقعدًا لكل منهما، بما يضمن التمثيل المتوازن والشامل لكافة المحافظات.

- إعلان القوائم النهائية

من المنتظر أن تستكمل الهيئة خلال الأيام المقبلة أعمال فحص ومراجعة طلبات الترشح، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين المقبولين وأسمائهم ورموزهم الانتخابية، إيذانًا بانطلاق السباق الانتخابي في موعده المحدد ضمن خارطة الطريق الدستورية.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تُجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة إن وُجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.

- انطلاق الانتخابات

تجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.

- قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات وقواعد تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأوضحت أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارٍ الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وتابعت: يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.