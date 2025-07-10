المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى ضد قناتي صدى البلد وCTV

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مدار يومي أمس واليوم، عددًا من الشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية، وذلك في أعقاب القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس مؤخرًا لضبط المشهد الإعلامي.

وتضمنت الشكاوى، شكوى من كلً من عبد الناصر طه، أستاذ الفنون المرئية بجامعة حلوان، ومها العطار، خبير طاقة دكتوراة في التربية الفنية، ضد برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد.

كما قدم إرميا شفيق، طبيب بشري، شكوى ضد قناة "CTV" ووكيلها الإعلاني للقناة، بدعوى مخالفة شروط التعاقد الإعلاني.

وتم إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

وأكد المجلس أنه بصدد دراسة هذه الشكاوى بعناية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، بما يضمن استمرار العمل على تفعيل منظومة إعلامية منضبطة ومسئولة.