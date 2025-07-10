جيش الاحتلال يقدم مقترحا جديدا لحماس يتضمن خرائط تفصيلية لانتشار القوات

كشف مصدر إسرائيلي مطلع، عن تقديم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خرائط جديدة إلى الوسطاء تم تسليمها بدورها لحركة حماس؛ تُظهر مرونة أكبر في خطط انتشار قواتها بقطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار المقترحة.

وفقًا لما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مصدرها المطلع على تفاصيل صفقة الهدنة، مساء الخميس، فإن الخرائط الجديدة تشير إلى «زيادة المرونة فيما يتعلق بنشر القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما عند ممر موراج جنوبا في غزة».

وأضاف المصدر: «نأمل أن توافق حماس عليها مع بعض التعديلات».

وأفاد المصدر بأن الوفد الإسرائيلي قدم مقترحًا جديدًا يتضمن خرائط تفصيلية تُبيّن انتشار القوات طوال مدة الاتفاق، وتركز بشكل رئيسي على المنطقة الواقعة جنوب ممر موراج.

وصرح مسئولان بأن الخرائط تمثل «تنازلا إسرائيليًا - وهو تغيير ملحوظ عن الموقف الأصلي المقترح - ولهذا السبب تم تقديم الخريطة الجديدة».

وأضاف مسئول أن «إسرائيل تظهر مرونة أكبر.. وفي رأينا، من الممكن التوصل إلى اتفاق قريبا».

وصرح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنّ إسرائيل تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة مع انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في الاتفاق الذي يجري العمل عليه، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحادثات الجارية بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال روبيو: «توصلت إسرائيل وحماس إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وعناصر استئناف المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة»، مضيفا: «الآن علينا مناقشة كيفية تنفيذه، وهنا تحديدًا تعثرت الأمور في الماضي، لقد بذل الرئيس ومبعوثه وويتكوف جهودًا كبيرة في هذا الصدد، ونريد أن نراه يتحقق».

وأضاف: «لدينا أمل، ونأمل في الوصول إلى محادثات وثيقة، ويتكوف متفائل بأننا سنصل إلى محادثات وثيقة في المستقبل القريب، لقد شهدنا محادثات فشلت في الماضي ووصلت إلى هذه المرحلة، نحن قريبون، لكننا ندرك أيضًا أن هذه الأمور صعبة لسبب ما، نأمل أن نصل إلى محادثات وثيقة في المستقبل القريب، وأن ننتقل من هناك إلى وقف إطلاق النار».

وكشفت مصادر مطلعة لقناة «الحدث» السعودية عن ثغرات جوهرية لم تُحل بعد، وتمنع تحقيق تقدم.

وأفادت «الحدث» في وقت لاحق بإحراز تقدم في المحادثات، وأن «إسرائيل أبدت مرونة» بشأن عدد شاحنات المساعدات التي سيُسمح لها بدخول قطاع غزة يوميًا، ووافقت على زيادة عددها إلى حوالي 500 شاحنة يوميًا.