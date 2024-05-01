 جامعة القاهرة: صرف مكافأة 1500 جنيه تميز وجهود غير عادية للعاملين والهيئة المعاونة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة القاهرة: صرف مكافأة 1500 جنيه تميز وجهود غير عادية للعاملين والهيئة المعاونة

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:31 ص

قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة؛ وقد صدق مجلس الجامعة على المكافأة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، منتسبي الجامعة بمناسبة عيد العمال ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.

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