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انتظام عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب

نيفين أشرف
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 12:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 12:02 م

تواصل المدارس تنظيم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب ومواد المستوي الرفيع لمدارس اللغات للطلاب بجميع الصفوف الابتدائي والاعدادي والثانوي.

وتنتهي جميع الامتحانات غير المضافة للمجموع الأسبوع الجاري قبل عقد امتحانات المواد الأساسية الأسبوع المقبل بعد انتهاء أعياد المسيحيين، طبقا لجدول كل محافظة.

وشددت المدارس خلال الامتحانات علي متابعة وجود الجدول ودليل اللجان بمكان بارز في مدخل المدرسة، متابعة وجود كشوف المناداة على أبواب اللجان، متابعة كتابة بيانات اللجان على السبورات، متابعة كتابة أرقام الجلوس على الديسكات، التاكد من وجود تعليمات للطلاب فى الامتحانات داخل كل لجنة، الاطمئنان على توفير جو من الراحة والهدوء داخل اللجان.

وأشارت إلى ضرورة متابعة الاشراف فى الفناء والأدوار، متابعة وجود الموجه المقيم، متابعة الكنترول وما به من إداريات وتكليفات، متابعة رصد الدرجات في الشتيتات.

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