مذكرة تفاهم مصرية - فرنسية لتوطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو

وقع وزير النقل، كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي، وتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، السفير علاء يوسف.

وقال وزير النقل، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر، وكذلك التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وفي إطار التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والفرنسي في مجالات النقل المختلفة.

واستعرض وزير النقل، على هامش التوقيع، العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات، والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي، والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين أحدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم، والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة ٦٦ فدان بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو، علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الاول لمترو وترام الرمل، منوها إلى تصنيع نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة.

وأوضح وزير النقل أنه سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم، وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية، كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

وأكد وزير النقل على الأهمية الكبرى للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية، لافتا إلى أهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

وقال الوزير إنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو أبو قير وترام الرمل ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر، وازدواج وتطوير خط سكة حديد (شربين / كفر الشيخ / قلين / دمنهور).

وفي نهاية مراسم التوقيع، قدم وزير النقل دعوة رسمية لوزير الاقتصاد الفرنسي لحضور منتدى الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة يومي ٢٩ و٣٠ يونيو القادم، وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.