ضبط المتهمين بقتل عامل لسرقته بالإكراه في الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية في كشف غموض العثور على جثة عامل بالدقهلية، وضبط مرتكبا الواقعة.

تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز، بإحدى الطرق بدائرة المركز.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل بإشراف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطل، ونجار مسلح "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجني عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية"، تم ضُبطها، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجني عليه بمقاومتهما، فأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه من بندقية خرطوش كانت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته "دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية"، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم في الواقعة "بندقية خرطوش وطلقات".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.