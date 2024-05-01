أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين نمو حركة تجارة الصين في الدول الأخرى الأعضاء في تكتل بريكس خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر11% سنويا إلى 49ر1 تريليون يوان (7ر209 مليار دولار).

وشكلت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول بريكس حوالي 7ر14% من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال الربع الأول.

ويضم تكتل بريكس إلى جانب الصين روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران.

وزادت صادرات الصين إلى البرازيل عضو تكتل بريكس بنسبة 7ر25% سنويا في حين زادت الواردات منها بنسبة 1ر30% سنويا.

كما استمر نمو التجارة بين الصين وروسيا خلال الربع الأول بفضل نمو تجارة منتجات مثل مصادر الطاقة والسيارات إلى جانب الآلات العامة والمعدات.

وزادت حركة التجارة بين الصين والهند خلال الربع الأول بنسبة 5ر8% سنويا ليستمر النمو للربع الخامس على التوالي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية.

في الوق نفسه زادت صادرات الصين إلى جنوب أفريقيا خلال الربع الأول إلى 11ر35 مليار يوان في حين بلغت قيمة الواردات منها 46ر66 مليار يوان، لتظل جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري للصين في آفريقيا على مدى 14 عاما.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك استمرار التعاون الجيد بين الصين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة. وتعتبر الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة للطاقة إلى الصين خلال الربع الأول.

كما أشارت بيانات الجمارك إلى التعاون بين الصين وكل من مصر وإثيوبيا في مشروعات البنية التحتية، ففي حين تراجعت صادرات الصين إلى الدولتين خلال الربع الأول، شهدت المشروعات الصينية في مصر وإثيوبيا نموا سريعا خلال الفترة نفسها.

وزادت صادرات السلع المصنعة الصينية إلى إيران خلال الربع الأول بنسبة 2ر15% سنويا.