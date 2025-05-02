 بعد نصف قرن.. عودة مرتقبة لمركبة سوفيتية فشلت في الوصول للزهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد نصف قرن.. عودة مرتقبة لمركبة سوفيتية فشلت في الوصول للزهرة

د ب أ
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 11:17 م

توقع مراقبون عودة مركبة فضائية من الحقبة السوفيتية إلى الأرض قريبا، وكان من المفترض أن تهبط على كوكب الزهرة في سبعينيات  القرن الماضي .

وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، فإنه من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط الكتلة المعدنية التي يبلغ وزنها نصف طن أو مقدار ما سيتبقى منها في رحلة العودة .

ويتوقع العالم الهولندي ماركو لانجبروك أن تعود مركبة كوزموس 482 الفضائية، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض  مرة أخرى في حوالي العاشر من مايو الجاري.

وبحسب تقديراته ، فإنها ستعود بسرعة 150 ميلا في الساعة (242 كيلومترا في الساعة) ، إذا ظل جسمها سليما.

وقال لانجبروك في رسالة بالبريد الإلكتروني: "رغم أن الامر يخلو من المخاطر ، فإنه يتعين علينا عدم الشعور بالقلق البالغ ".

وأضاف أن فرصة اصطدام المركبة الفضائية بشخص ما أو شيء ما ضئيلة، ولكن :" لا يمكن استبعاد ذلك  تماما."

وكان الاتحاد السوفيتي قد أطلق كوزموس 482 في عام 1972 ، وهي واحدة من سلسلة من بعثاته الفضائية إلى  كوكب الزهرة.  ولكنها لم تخرج أبدا من مدار الأرض وظلت عالقة بسبب عطل في الصاروخ الذي أطلقها.


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