 الإمارات تدين إساءة استخدام القوات المسلحة السودانية لمنصات الأمم المتحدة لترويج معلومات مضللة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تدين إساءة استخدام القوات المسلحة السودانية لمنصات الأمم المتحدة لترويج معلومات مضللة

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 9:07 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 9:07 ص

أصدرت بعثة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة بيانا شديد اللهجة تدين فيه ممثل القوات المسلحة السودانية "لاستغلاله منبر مجلس الأمن الدولي في تداول معلومات مغلوطة".

وقدمت الإمارات رسالة رسمية إلى المجلس، أكدت فيها "أن المساعي الرامية إلى تحريف نتائج تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بهدف دعم حملة التضليل التي تشنها القوات المسلحة السودانية تُعد أمرا غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن التغاضي عنه".

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الأربعاء: تعبر "الرسالة عن بالغ القلق الذي يساور المجتمع الدولي إزاء النزاع الدائر في السودان والسرديات المصاحبة له".

وأضافت بعثة دولة الإمارات: "يتعين على مجلس الأمن ألا يسمح باستغلال منابره على نحو مسيء أو بتحريف محتويات تقاريره".

وأوضحت الرسالة أن التركيز الأساسي يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحّة التي تفتك بالشعب السوداني.

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