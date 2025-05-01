هيئة محلفين أمريكية توجه اتهاما لرجل بتعمد حرق سيارات تسلا

وجهت هيئة محلفين اتحادية في ولاية أريزونا الأربعاء، اتهاما لرجل يُشتبه في إضرامه النار عمدا في سيارات لشركة تسلا، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان أن المتهم سكب البنزين على وكالة تابعة لتسلا وثلاث مركبات، مما أدى إلى نشوب حريق دمر سيارة من طراز "سايبر تراك" تابعة للشركة.

وأُلقي القبض على الرجل بعد وقت قصير من الحادث، حيث عثرت الشرطة في جيبه على خريطة مرسومة يدويا للمنطقة، تضمنت مربعا يحمل الحرف "تي"، والذي يُعتقد أنه يشير إلى موقع الوكالة.

ويواجه المتهم تهما جنائية قد تترتب عليها عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل إلى 20 عاما، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار.

وقال المدعي العام الأمريكي في أريزونا، تيموثي كورشين: "الهجمات المستمرة على تسلا ليست احتجاجات، بل هي أعمال عنف لا مكان لها في أريزونا أو في أي مكان آخر... من يستهدف تسلا بالعنف، سيتم العثور عليه وسيواجه القانون بكل حزم".

وتابع كورشين: "ليس من القيم الأمريكية أن تحرق ممتلكات الآخرين لمجرد أنك تختلف معهم سياسيا".