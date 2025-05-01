نقابة الصحفيين: عيادتان للطوارئ وسيارة إسعاف خلال الانتخابات

أعلنت نقابة الصحفيين عن تخصيص عيادتين للطوارئ داخل مبنى النقابة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف مجهزة، بالتعاون مع مستشفى الزهور بمدينة 6 أكتوبر، في إطار حرص نقابة الصحفيين على سلامة أعضائها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة خلال انتخابات التجديد النصفي غدا.

وأوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات الشاملة التي تنفذها اللجنة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، قائلاً: "نحرص على توفير بيئة آمنة ومريحة للزملاء خلال يوم الانتخابات، خاصة في ظل الإقبال الكبير المتوقع وارتفاع درجات الحرارة. لذلك تم التنسيق مع مستشفى الزهور بأكتوبر لتقديم خدمات طبية عاجلة داخل النقابة وعلى مدار اليوم".

ومن جهته، قال محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية: "حرصنا على أن تكون الترتيبات الطبية على أعلى مستوى، سواء من حيث التجهيزات أو الكوادر الطبية. وجود العيادتين وسيارة الإسعاف هو جزء من مسؤوليتنا في تأمين الزملاء وتقديم الدعم الطبي الفوري حال الحاجة. وسنواصل المتابعة لحظة بلحظة طوال اليوم الانتخابي، لضمان تقديم الرعاية المطلوبة في الوقت المناسب، بما يليق بزملائنا وبمكانة النقابة".

وتتضمن الترتيبات الطبية ما يلي:

🔹العيادة الأولى: بالدور الأول، أمام إدارة مشروع العلاج.

🔹العيادة الثانية: بالدور الرابع، أمام قاعة محمد حسنين هيكل.

🔹كل عيادة يعمل بها طبيب متخصص واثنان من طاقم التمريض.

🔹تعمل العيادتان من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

🔹سيارة إسعاف مجهزة ستكون متواجدة أمام مبنى النقابة طوال اليوم.

ووجهت نقابة الصحفيين الشكر والتقدير للدكتور خالد أمين، مدير عام مستشفى الزهور، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على سرعة الاستجابة والدعم الكامل لهذا التعاون الذي يعكس روح التضامن بين النقابات المهنية والجهات الطبية.

وتؤكد النقابة أنها تواصل جهودها لتأمين بيئة آمنة وصحية تليق بالزملاء الصحفيين وتدعم ممارسة حقهم النقابي في أفضل الظروف.