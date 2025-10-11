قدر البنك المركزى قيمة الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين الأجانب بنحو 1.9 مليار دولار صافى خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو الماضى.

وتستهدف رءوس الأموال الخاصة العالمية ضخ نحو 1.4 مليار دولار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. كما تمتلك البلاد عقود إنشاءات قائمة بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط تصل قيمتها إلى 565.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة مصر كثالث أكبر سوق للإنشاءات فى المنطقة بعد السعودية والإمارات حسب التقرير الصادر عن «نايت فرانك»، مشيرًا إلى أن العاصمة ومحيطها يضمان حاليًا نحو 244 ألف وحدة سكنية معروضة للبيع ضمن 155 مشروعًا، فى مؤشر واضح على اتساع حجم المعروض وتنوعه.

ورغم التحديات المتمثلة فى التضخم وتقلبات سعر الصرف، تمكنت السوق المصرية من الحفاظ على تنافسيتها، مدعومة باستثمارات ضخمة من الصناديق الخليجية، كان أبرزها صفقة 35 مليار دولار فى رأس الحكمة. هذه التدفقات عززت الثقة فى السوق المصرية، وأكدت توقعات بارتفاع العوائد الرأسمالية خلال الأعوام المقبلة.

وتشهد سوق العقارات السكنية فى القاهرة الكبرى نشاطًا متزايدًا يعكس ثقة المطورين والمشترين على حد سواء. ووفقًا لتقرير «الوجهة مصر 2025»، ويتجه السوق نحو زيادة كبيرة فى حجم المشروعات السكنية قيد التطوير، إذ يُتابع حاليًا نحو 104 مشروعات من المقرر اكتمالها بين عامى 2028 و2029، مقارنة بثمانية مشروعات فقط سنويًا خلال 2026 و2027، ما يعنى أن السوق قد تواجه ضغوطًا على المعروض فى المدى القريب، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات انخفاض صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى إلى نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

خلال العام المالى قبل الماضى جذبت مصر 24 مليار دولار تدفقات مباشرة من صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، ليصل إجمالى الصفقة 35 مليار دولار، وهو ما رفع إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر لرقم تاريخى خلال عام.